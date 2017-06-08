Экс-глава ФБР уверен, что Россия вмешивалась в выборы президента США

Теги: Политика выборы сша разведка россия показания

Бывший глава ФБР заявил, что Дональд Трамп не просил его закрыть расследование "российского дела". При этом Джеймс Коми не сомневается в том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в прошлом году и взломать системы избиркомов.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его прекратить расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, передает ТАСС. Об этом он рассказал на слушаниях в сенатском комитете по разведке, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет", - сказал Коми. По словам экс-главы ФБР, он не сомневается в том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в прошлом году и взломать системы избиркомов. Он также отметил, что впервые узнал о предполагаемых российских кибератаках на американские институты власти в 2015 году.

9 мая Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Такое решение он мог принять по совету генерального прокурора США, а также его заместителя. Они объясняли это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Читайте также:

Губернатор Нью-Йорка попросил Трампа начать депортацию мигрантов с него

Трамп объявил кандидатуру на пост главы ФБР

Генпрокурор США заявил о готовности уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Трампа