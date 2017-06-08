Абхазия передала России пять причастных к ИГ граждан Таджикистана
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Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии задержали пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности террористической организации "Исламское государство". Все они были переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий.
Служба госбезопасности Абхазии задержала пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности группировки "Исламское государство" (запрещена в России), и передала их российской стороне.
"8 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с российскими коллегами задержаны пять граждан Таджикистана», - сообщается на сайте СГБ.
Все они причастны к деятельности ИГ. Задержанные были переданы российской стороне после проведения следственных мероприятий. В России в их отношении проведут оперативно-следственные действия.
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