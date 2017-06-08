Экс-глава ФБР не считает посла России в США разведчиком

Теги: Политика выборы сша трамп россия

Бывший глава ФБР Джеймс Коми, скандально уволенный с поста месяц назад, выступает на слушаниях в Сенате США. Он заявил, что ничуть не сомневается в том, что Россия в выборы вмешивалась, но считает, что на результаты голосования это не повлияло. Кроме того, Коми считает посла России в США дипломатом, а не разведчиком.

Выступление Джеймса Коми перед спецкомитетом по разведке конгресса США, посвященное утверждениям о вмешательстве России в американские выборы, вызвало небывалый ажиотаж. Это его первое появление на Капитолийском холме с момента неожиданного увольнения в начале мая, передает "ТВ Центр".

Сразу три национальных канала изъявили желание транслировать его в прямом эфире. Для подобных слушаний - это редкость. Но и дело серьезное: пресса уверена, что для главы государства дело может обернуться импичментом. Именно репортеры распространили информацию о том, что Трамп уволил Коми из-за так называемого "Кремлингейта". Сам президент заявил, что тот перестал справляться со своими обязанностями.

Сенат: Президент просил вас когда-либо прекратить расследование ФБР о вмешательстве России в выборы-2016?

Коми: Нет.

Сенат: А кто-нибудь из работающих на эту администрацию просил?

Коми: Нет.

При этом Джеймс Коми утвердительно ответил на вопрос о влиянии России на американские выборы. Правда, в подробности предпочел не вдаваться. И уж тем более, как водится в США, утруждать себя доказательствами не стал.

Сенат: Есть ли у вас сомнения, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года?

Коми: Нет.

Сенат: Есть ли у вас сомнения, что правительство России стояло за вмешательством в Национальный комитет демократических партий, в сервера этого комитета?

Коми: Нет.

Коми заявил, что впервые узнал о связанных с Россией кибератаках на американские организации в конце лета 2015 года. Мол, взломаны были минимум сотни, а скорее тысячи сайтов. Но почему-то вспомнил он об этом только сейчас, когда к власти пришел неугодный американскому истеблишменту Трамп, и никак не раньше.

Свои показания Конгрессу экс-глава ФБР анонсировал за день до выступления. В них он вспомнил слова Трампа о том, что "российская туча", которая висит над Белым домом, мешает работе и нужно ее отвести. А также то, что хорошо бы прекратить расследование в отношении экс-помощника президента по вопросам нацбезопасности, потому что Майкл Флинн - хороший парень, и не сделал ничего плохого, поговорив с русскими.

Бывший руководитель бюро расследований рассказал и о том, что Трамп просил его о преданности и предлагал нечто вроде покровительства его ведомству. Речь Коми в Конгрессе была разделена на две части: открытую для прессы и закрытую. В открытой он под присягой практически полностью повторил то, что ранее изложил в письменных ответах Конгрессу.

Президент Трамп мог наложить запрет на проведение этого мероприятия, но не стал пользоваться своими полномочиями. Наоборот, порадовался заявлениям бывшего руководителя Федерального бюро расследований, обнародованным перед слушаниями. Коми в своих письменных показаниях подтвердил, что трижды сообщал Трампу об отсутствии интереса к нему в рамках расследования вмешательства России в выборы. Президент счел себя полностью оправданным. Американская пресса утверждает: глава государства все неправильно понял.

"Заявления Коми о том, что Трамп требовал лояльности от него, от своего подчиненного, конечно, в нормальных условиях этого явно недостаточно. Но нужно понимать, что сейчас и условия в Вашингтоне экстраординарные. В Вашингтоне сейчас восторжествовал неомаккартизм и охота на ведьм. Главной мишенью, главной целью является Трамп", - уверен научный сотрудник центра США, Канады и стран Латинской Америки Российского института стратегических исследований Константин Блохин.

Еще до появления экс-главы ФБР на Капитолийском холме конгрессмены заявили о намерении подать иск против президента. И сенаторы, и члены палаты представителей подозревают Дональда Трампа в том, что миллиардер так и не оставил свою бизнес-империю и продолжает получать прибыль от сотрудничества с иностранными государствами, что нарушает конституцию страны. Документ может быть подготовлен уже на следующей неделе.

Еще один однопартиец Хиллари Клинтон, член палаты представителей техасец Эл Гор пытается начать формальную процедуру импичмента. Несмотря на заявления самого Джеймса Коми, он по-прежнему считает, что Трамп, уволив директора ФБР Джеймса Коми, расследующего связи его штаба с Кремлем, воспрепятствовал правосудию, что является основанием для отстранения президента от власти. Сейчас демократ пишет обвинительное заключение.

"Препятствование правосудию считается серьезным преступлением. Президент, возможно, наиболее влиятельная фигура в мире, но президент в этой стране не выше закона", - заявил Гор.

То, что даже после таких долгожданных показаний Коми, роль России в американских выборах так и осталась голословными заявлениями противников Трампа, на решимость во что бы то ни стало избавиться от миллиардера это никак не повлияло.

Сам глава государства в момент выступления экс-главы ФБР, по свидетельствам папарацци, находился в Белом Доме в окружении юристов и помощников.

По некоторым данным, последние сейчас стараются предотвратить его опрометчивые записи в Twitter. По итогам исследований американских социологов, более половины населения страны не одобряет его активное пользование соцсетями, считая это угрозой для безопасности страны. Недовольство избирателей может оказаться для Трампа пострашнее потуг сфальсифицировать против него обвинения в связях с Кремлем.

Лилия Акиньшина, Игорь Константинов, "ТВ Центр".

Читайте также:

В Совфеде создадут комиссию по защите госсуверенитета

Песков рассказал о ежедневных атаках сайта Кремля из США