Владимир Путин провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву главным событием в отношениях двух стран в этом году. Путин отметил, что совсем недавно принимал в Москве главу МИД Китая Ван И, который вместе с коллегами из России занимался подготовкой визита председателя КНР в Москву.

Владимир Путин в четверг прибыл в Астану. В столице Казахстана открылась встреча лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает "ТВ Центр".

Главным событием саммита станет расширение рядов организации. К России, Китаю, Казахстану, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану присоединятся Индия и Пакистан. Они получат статус полноправных членов ШОС. В рамках саммита пройдёт и ряд двусторонних встреч. Первую из них Владимир Путин провёл сразу по прибытии в Астану. Двусторонние и международные проблемы президент России обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином. Приветствуя друг друга, лидеры отметили, что их контакты носят регулярный характер. Это говорит об устойчивости стратегических отношений наших стран и готовности Москвы и Пекина продвигать их вперёд.

"Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях - это Ваш визит официальный в Россию. Мы в постоянном контакте, совсем недавно я имел удовольствие принимать в Москве вашего министра иностранных дел, который вместе со своими российскими коллегами занимался подготовкой вашего визита. Уверен, что это будет значимым событием, большим событием в двусторонних отношениях. Но, конечно, как повелось у нас, по нашей традиции, мы используем любую возможность для того, чтобы встретиться, поговорить о наших двусторонних отношениях и по международной повестке дня. Я очень рад этой возможности", - сказал Путин.

Вечером главы государств посетили концерт по случаю открытия саммита. Основные мероприятия форума пройдут в пятницу. Его участники обсудят планы развития экономического партнёрства, проблемы борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке. Главы государств также примут участие в открытии международной выставки "Астана ЭКСПО-2017". В мероприятиях саммита примут участие не только лидеры стран, входящих в Шанхайскую организацию, но и главы ряда государств, имеющих статус наблюдателей или партнёров по диалогу. Одна из них - Иран - подала заявку на вступление в ШОС, и её рассмотрение также станет одной их главных тем повестки дня.

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