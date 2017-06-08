Де Мистура и Шойгу заявили о значительном сокращении насилия в Сирии

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Насилие в зонах деэскалации в Сирии за последний месяц значительно сократилось, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Стороны договорились, что на фоне деэскалации должны активно вестись работы по разминированию и гуманитарной помощи населению.

В России высоко ценят координацию между астанинским и женевским процессами по урегулированию сирийского кризиса. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров в ходе встречи со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает "ТВ Центр".

В свою очередь, посланник признал, что без усилий в Астане женевский процесс не может быть успешным, эти переговоры взаимодополняемы. Глава МИД отметил, что в Москве рады возможности продолжить регулярные контакты по поиску оптимальных путей сирийского урегулирования, и сейчас этот процесс находится на очень важном этапе.

"Главное сейчас, по-моему, это обеспечить, чтобы все усилия, которые предпринимают различные игроки и внутри Сирии, и вовне, были гармонизированы и были нацелены на достижение результата, который обеспечивал бы суверенитет сирийского государства, права всех проживающих там этнических, конфессиональных групп и который обеспечивал бы безопасность всего региона и не допускал бы превращение Сирии в постоянный источник террористической угрозы", - заявил Лавров.

Сегодня же Стаффана де Мистуру принял Сергей Шойгу. Министр обороны сообщил, что режим прекращения огня в Сирии соблюдается на всех участках и во всех зонах деэскалации. Уже в течение месяца выполняются договоренности, достигнутые в Астане. Спецпредставитель генсека ООН выразил надежду, что именно сейчас участники переговоров по Сирии смогут достичь серьезного результата, и положения астанинского меморандума станут реальностью.

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