Во Франции во время парламентских выборов усилят меры безопасности

Теги: В мире выборы франция

К выборам в свой парламент - Национальное собрание - готовится Франция. Голосование пройдёт в два тура. Первый состоится в это воскресенье, 11 июня. Согласно опросам общественного мнения, большинство голосов может получить движение "Вперёд" президента Эммануэля Макрона. Около 50 тысяч полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на парламентских выборах.

Хрустящие багеты, лучшие сыры и самые горячие предвыборные обещания. На утреннем базаре у площади Бастилии полным ходом не только торговля. Политическая борьба в условиях рыночной конкуренции, передает "ТВ Центр".

До выборов в парламент три дня и претенденты на места в Национальной ассамблее сами идут в народ. У движения "Республика, вперед!", созданного нынешним президентом Макроном, для избирателя приятные сюрпризы и радужные перспективы.

"Мы за либерализацию. Сейчас много недовольных положением дел. Это касается и условий найма работников и условий труда. И мы должны им дать больше свободы. Чтобы они могли проявить инициативу, вводить инновации", - заявил кандидат от движения Пакум Рупан.

Конкурент из "Непокорившейся Франции" покупаться на такой "товар" электорату не советует. Трудовая реформа, затеянная Олландом, при непосредственном участии Макрона, напоминает Жан-Шарль Лальман, привела разве что к массовым протестам.

"Макарон - это уже хуже! У него уже есть проект разрушения трудового кодекса. Это уменьшит защиту трудящихся на уровне предприятий", - уверен он.

Соцопросы обещают: у коммунистов и "Нацфронта" в нынешнем созыве будет гораздо больше депутатов, что уже победа. А вот Социалисты и "Республиканцы" - фактически не у дел. Абсолютное большинство - 350 из 577 мест в парламенте - может получить созданное Макроном движение "Республика, вперед!" Такой поддержки в Национальной ассамблее у лидеров Франции не было последние 50 лет.

Президентская чета не сходит с первых полос газет и журналов. А пятна на репутации не оставил даже скандал с участием министра Мишеля Феррана. Один из самых приближенных к Макрону людей, оказалось, не чурался коррупционных схем. Нанимал в ассистенты сына, арендовал офис для возглавляемой им некоммерческой организации у собственной супруги. Подобное кумовство не так давно стоило карьеры кандидату в президенты Франсуа Фийону. Но Феррану, похоже, сойдет с рук. Как и самому Макрону - рейтинг президента не опускается ниже уровня 60%.

Второй тур парламентских выборов - уже через неделю. После чего Макрон сможет внести изменения в состав правительства и, уже без оглядки на предвыборную кампанию, приступить к работе.

Парламентское большинство гарантирует Эммануэлю Макрону значительную свободу действий. Оно же, впрочем, ложится и грузом ответственности. Лишив, как это было в случае с Олландом, возможности списать провальную политику Елисейского дворца на сопротивление Национальной ассамблеи.

Очарованная новым президентом Франция очень скоро потребует доказательств взаимности. Медовый месяц даже в политике не бывает долгим.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Читайте также:

Полиция квалифицировала нападение у собора Парижской Богоматери как теракт

Во Франции начали расследование в отношении главы штаба Макрона