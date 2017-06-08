Суд на три месяца продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову

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Басманный суд столицы до середины сентября продлил арест экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в размере более 235 миллионов рублей. Кроме того, суд также оставил под стражей фигурантку данного дела Наталью Кожанову.

Басманный суд города Москвы на три месяца продлил арест бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает "Интерфакс". Кроме того, суд также продлил арест фигурантке дела Наталье Кожановой.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября", - сказала судья Елена Ленская.

Леонид Маркелов был арестован 14 апреля по обвинению в получении взятки. По версии следствия, экс-глава Марий Эл через Кожанову получил от Криваша денежные средства в размере более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств на развитие сельскохозяйственного комплекса. Своей вины Маркелов не признал и просил назначить ему меру пресечения, не связанную с ограничением свободы в связи с медицинскими показаниями.

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