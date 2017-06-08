Россияне стали значительно меньше пить и курить

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Министр здравоохранения России заявила, что граждане нашей страны стали значительно меньше пить спиртные напитки и курить сигареты. По словам Вероники Скворцовой, потребление алкоголя снизилось на 13,5%, а табака - на 21,5%.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что россияне стали значительно меньше употреблять алкоголь и курить сигареты. Об этом она рассказала в ходе европейского совещания ВОЗ, передает РИА Новости.

"Системная работа в этом направлении позволила нам за период с 2012 по 2016 год, по предварительным данным, снизить общее потребление в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения потребления алкоголя на 13,5%, а число лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличить на 18%", - сказала Скворцова.

Она также отметила, что распространенность потребления табака в нашей стране снизилась более чем на 21,5%, а пассивное курение уменьшилось на 37%. При этом количество случаев, связанных с курением табака среди несовершеннолетних, снизилось более чем в три раза.