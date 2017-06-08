Коалиция США нанесла очередной авиаудар по Сирии

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Коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии. Официальный представитель альянса Райан Диллон отметил, что это произошло после того, как сирийские военные выступили против пользующихся американской поддержкой вооруженных формирований.

Международная коалиция во главе с США нанесла новый авиационный удар по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель альянса Райан Диллон на своей странице в Twitter.

Today was the third set of kinetic strikes the U.S. conducted in response to threats posed to #Coalition forces operating out of At Tanf. — OIR Spokesman (@OIRSpox) 8 июня 2017 г.

The #Coalition does not seek to fight Syrian regime or pro-regime forces. However, we remain ready to defend ourselves against any threat. — OIR Spokesman (@OIRSpox) 8 июня 2017 г.

По его словам, это произошло после того, как сирийские военные выступили против пользующихся американской поддержкой вооруженных формирований. Диллон отметил, что пока неизвестно, есть ли жертвы в результате этого авиаудара. Он также добавил, что беспилотник сирийских проправительственных сил пытался нанести удар по коалиции, однако был сбит.

Ранее во вторник коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам Сирии в Ат-Танфе. В результате атаки двое военных погибли и еще более 15 ранены. Отмечается, что коалиция вынесла несколько предупреждений, а затем уничтожила два артиллерийских орудия ПВО и нанесла урон танку.

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