Коалиция США нанесла очередной авиаудар по Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла новый авиационный удар по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель альянса Райан Диллон на своей странице в Twitter.

Today was the third set of kinetic strikes the U.S. conducted in response to threats posed to #Coalition forces operating out of At Tanf.