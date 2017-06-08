Депутат предложил изменить порядок применения моратория на смертную казнь

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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать возможность российским судам выносить смертный приговор террористам с отсрочкой исполнения до отмены моратория. В Совфеде сомневаются в том, что перспектива вынесения смертного приговора для террористов будет удерживать их от совершения преступлений.

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил изменить порядок применения моратория на смертную казнь в России, передает "Интерфакс".

По его мнению, необходимо начать указывать в приговорах судов наказание в виде смертной казни, но не применять его, а давать отсрочку применения.

В настоящее время в России действует мораторий на применение смертной казни. Пискарев предлагает реализовывать мораторий иначе - выносить приговоры о смертной казни, но не реализовывать их, чтобы таким образом давалась правовая оценка наиболее тяжким преступлениям - таким, как терроризм.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников сомневается в том, что перспектива вынесения смертного приговора с отсрочкой для террористов будет удерживать их от совершения преступлений, передает РИА Новости. Окончательное слово здесь должны сказать психологи, считает он.

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