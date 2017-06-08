Трамп заявил, что он победит своих политических противников

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Дональд Трамп собирается добиться успеха, несмотря на сопротивление его политических противников. Об этом он рассказал на выступлении перед своими сторонниками в Вашингтоне, которое проходило параллельно со слушаниями в сенатском комитете разведки, где экс-глава ФБР Джеймс Коми отвечал на вопросы о президенте США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается добиться успеха, несмотря на сопротивление его политических противников. Об этом он рассказал на выступлении перед своими сторонниками в Вашингтоне.

"Мы будем бороться и победим. Мы не отступим и будем делать то, что нужно", - приводит слова Трампа "Интерфакс".

Выступление президента США проходило параллельно со слушаниями в сенатском комитете разведки, где бывший директор ФБР Джеймс Коми отвечал на вопросы о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, а также об отношениях с Трампом.

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