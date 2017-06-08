Путин: президенты в США меняются, а политика нет

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Политика США не меняется, кто бы ни был у власти в Вашингтоне. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Путин также охарактеризовал американского сенатора Джона Маккейна. По его словам, государственные деятели, подобные ему, не видят реальных угроз современности.

Американская политика остается неизменной, кто бы ни находился у власти в Вашингтоне, убежден Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет", - сказал Путин в интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером.

Путин также охарактеризовал американского сенатора Джона Маккейна. По его словам, государственные деятели, подобные ему, не видят реальных угроз современности и не хотят понять, как быстро меняется мир.

"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен", - признался Путин, отвечая на вопрос о 80-летнем Маккейне. "Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны", - пояснил российский президент.

Документальная лента "Интервью Путина" будет показана 12-15 июня на канале Showtime.

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