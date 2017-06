Сайт гостелевидения Катара подвергся хакерским атакам

Международная телекомпания Al Jazeera, штаб-квартира которой находится в столице Катара, подверглась хакерским атакам. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter. Кибератакам подверглись все системы, сайты и социальные сети телекомпании.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/ZlBBEpTDf6