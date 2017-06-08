Сайт гостелевидения Катара подвергся хакерским атакам

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Международная телекомпания Al-Jazeera подверглась хакерским атакам на всех системах, сайтах и социальных сетях канала. Штаб-квартира организации находится в столице Катара. Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии аннулировали лицензию Al-Jazeera и закрыли представительства телекомпании в королевстве, а затем также поступила и Иордания.

Международная телекомпания Al Jazeera, штаб-квартира которой находится в столице Катара, подверглась хакерским атакам. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter. Кибератакам подверглись все системы, сайты и социальные сети телекомпании.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/ZlBBEpTDf6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 июня 2017 г.

Ранее сообщалось о взломе неизвестной организацией сайта Катарского новостного агентства QNA. В США увидели в этом "след русских хакеров", которые якобы спровоцировали скандал в регионе. В свою очередь, спецпредставитель президента нашей страны по Кибербезопасности Андрей Крутских заявил, что Россия непричастна к этому инциденту.

Вскоре после этого, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

Впоследствии власти Саудовской Аравии аннулировали лицензию Al-Jazeera и закрыли представительства телекомпании в королевстве. По их утверждениям, телеканал распространял подрывающую суверенитет Саудовской Аравии информацию и выступал в поддержку мятежных формирований в Йемене. Затем также поступила и Иордания, отозвав лицензию у Al-Jazeera.

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