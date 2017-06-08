На ВДНХ готовится выставка макетов квартир по программе реновации

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На ВДНХ готовится выставка, связанная с программой реновации жилищного фонда. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте". Он также сказал, что порядка 200 домов, вошедших в предварительный список проекта программы реновации, по итогам голосования не пойдут под снос.

На ВДНХ готовится выставка, связанная с программой реновации жилищного фонда. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте".

"На ВДНХ мы в настоящее время готовим постоянно действующую выставку, где можно будет посмотреть макеты квартир с реальной отделкой, с реальными площадями и так далее. Я надеюсь, после принятия программы все-таки мы будем демонстрировать реальные дома, с реальными квартирами и реальной отделкой", - сказал он.

По его словам, порядка 200 домов, вошедших в предварительный список проекта программы реновации, по итогам голосования не пойдут под снос.

"Сегодня голосуют 4,5 тысячи домов. Из них видим, порядка 200 домов проголосовали против, они уже не войдут в программу. Еще около 200 домов находятся в пограничном состоянии. Я думаю, они тоже не войдут в программу", - сказал Собянин.

Вместе с тем, по его словам, властям предоставлены протоколы собраний собственников 270 домов, не включенных в предварительный список реновации, которые изъявили переехать в новое современное жилье.

"Скорее всего, в итоге и получим те самые 4,5 тысячи домов в программе реновации", - добавил мэр Москвы.

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