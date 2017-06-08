"Большая восьмерка": чего ждать от саммита ШОС в Астане

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Саммит стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества открылся в Астане. Его главным событием станет расширение рядов организации. К России, Китаю, Казахстану, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану присоединятся Индия и Пакистан. В рамках саммита пройдет и ряд двусторонних встреч.

У трапа самолета Владимира Путина приветствует почетный караул. Парадная форма россиянам хорошо знакома - в такой же по Красной площади в Москве не раз маршировали казахстанские участники фестиваля "Спасская башня", передает "ТВ Центр".

Дальше российский президент направляется в одну из гостиниц Астаны. На встречу с китайским коллегой. Несколько секунд ожидания – и теплое приветствие. Улыбки и крепкие рукопожатия. Никаких формальностей. Больше похоже на расслабленную встречу добрых друзей. Си Цзиньпин – в спокойном синем галстуке – в формальных случаях он предпочитает красный. Владимир Путин – вдоволь шутит. Например, о том, что китайская делегация почему-то не слишком спешит присоединиться к своему лидеру за столом переговоров.

Лидеры обсудили перспективы Шанхайской организации сотрудничества и двусторонние отношения. Китай – крупнейший экономический партнер России. Товароборот - только с начала нынешнего года увеличился почти на 40%. Формируется и стратегический альянс в энергетике. Совместно две страны реализуют крупнейшие проекты – газопровод "Сила Сибири", завод "Ямал СПГ", АЭС. Все благодаря тесному диалогу на высшем уровне. Встреча лидеров в Астане – уже вторая в этом году. А впереди – в начале июля - визит Си Цзиньпина в Москву.

"Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях - это Ваш визит официальный в Россию. Мы в постоянном контакте, совсем недавно я имел удовольствие принимать в Москве вашего министра иностранных дел, который вместе со своими российскими коллегами занимался подготовкой вашего визита. Уверен, что это будет значимым событием, большим событием в двусторонних отношениях. Но, конечно, как повелось у нас, по нашей традиции, мы используем любую возможность для того, чтобы встретиться, поговорить о наших двусторонних отношениях и по международной повестке дня. Я очень рад этой возможности", - сказал Путин.

Завтра у Владимира Путина еще одна двусторонняя встреча. С премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, а также торжественная церемония открытия ЭКСПО-2017. Специализированную международную выставку местные СМИ называют крупнейшим событием в истории современного Казахстана. Особое место на выставке – у России. Один из самых внушительных павильонов – более тысячи квадратных метров. Здесь в условиях астанинской жары посетителей знакомят с арктическим холодом.

Пожалуй, главный аттракцион российского павильона – огромная ледяная глыба. До настоящего кусочка Арктики можно дотронуться рукой – обжигающе холодно. Организаторы уверяют, лед не растает все три месяца, что будет идти ЭКСПО-2017. Для этого применяются новейшие технологии.

Уже известно, что экскурсию по российскому павильону Владимиру Путину завтра проведет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Но это – вечером. Сначала – совет глав государств-членов ШОС. Где будет принято – без преувеличения - историческое решение. К организации присоединятся сразу две страны – Индия и Пакистан. Появится своего рода евразийская "Большая восьмерка". А это – и новые перспективы и, конечно, новые вызовы. Ответ на которые будут искать сообща.

Ольга Оксенич, Владимир Черных и Василий Батурин, "ТВ Центр", Астана, республика Казахстан.

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