ОАЭ закрыли воздушное сообщение с Катаром

Теги: В мире международные отношения катар

Конфликт вокруг Катара угрожает стабильности во всём регионе Персидского залива. Об этом заявил глава МИД эмирата. Военный сценарий разрешения дипломатического кризиса руководство страны исключает. Катар остаётся в условиях блокады после того, как в начале недели сразу несколько стран объявили о разрыве дипотношений с Дохой. О своей готовности помочь Катару заявили Иран и Турция. Тем временем власти ОАЭ закрыли воздушное пространство для всех рейсов в Катар и из страны.

Встреча катарского эмира с кувейтским лидером, который не первый раз выступает в роли переговорщика, продлилась меньше часа. Что происходило за закрытыми дверями, журналистам не рассказали. Вполне вероятно, шейх мог привезти в Доху список требований, которые подготовили для Катара арабские страны. Прекратить финансирование экстремистских группировок на Ближнем Востоке, разорвать отношения с руководством "Братьев мусульман" (организация запрещена в России) и сбавить излишне резкий тон канала Al Jazeera, передает "ТВ Центр".

Под пристальным наблюдением оказались социальные сети граждан. Тех, кто осмелится написать на своей странице что-то в поддержку политики Дохи, ждет арест. "Изменникам" грозит до 15 лет тюрьмы. К дипломатической блокаде Катара присоединились уже 10 государств. Поводом послужило то, что эмир Катара якобы высказался в поддержку Ирана - главного идеологического противника суннитских монархий.

"Мы готовы ответить на эти обвинения, но только в том случае, если нам предоставят аргументы. Они же обвиняют нас, опираясь на ложные, сфабрикованные новости", - заявил глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани.

Паника первых дней, когда покупатели буквально сметали с полок последнее, улеглась. Пытаясь не допустить продуктового дефицита, Катар начал переговоры с Ираном о поставке продовольствия и воды. Первый самолет с грузом уже прибыл в страну. Военную поддержку обещала Турция. Накануне депутаты меджлиса разрешили отправлять турецких военных на расположенную в Катаре базу. Говорили об этом давно, но повод появился только сейчас.

"Если Турция не поддержит Катар, то рискует потерять одного из важнейших партнеров на Ближнем Востоке. Однако это явно не понравится Саудовской Аравии. С которой у Анкары до сих пор были нормальные отношения", - сказал профессор Стамбульского университета культуры Бора Байрактар.

Еще недавно страны обсуждали планы по созданию некоего "арабского НАТО". Теперь любое военное сотрудничество – под вопросом. Арабская коалиция отказалась от помощи Катара в Йеменской операции. Более тысячи военных накануне вернулись в Доху. В Москве настаивают – выяснять отношения на кулаках не время.

"Сегодня требуется сплочение, а не раздор, нужна консолидация, и на этой почве нужно искать еще больше точек соприкосновения, а не пытаться в очень сложный момент каким-то образом выяснить отношения, более того, делать это так демонстративно", - уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В самой Дохе сейчас заняты расследованием хакерской атаки, послужившей поводом для дипломатической блокады страны. Вредоносный файл, как выяснилось, был занесен в систему еще в апреле. Разумеется – отрапортовали журналисты CNN – с молчаливого согласия Москвы. В Вашингтоне тут же заговорили о необходимости мирного урегулировании. Но, судя по нарастающему военно-экономическому сотрудничеству, Белый дом готов предложить сторонам не только стол переговоров. Но и куда более радикальную поддержку.

По последней информации, Объединённые Арабские Эмираты закрыли воздушное пространство для всех самолётов, летящих в Катар или из этой страны. Управление гражданской авиации ОАЭ заявило о запрете всех международных рейсов, обслуживающих аэропорты Дохи, до последующего уведомления. Кроме того, в ОАЭ заблокирован доступ к сайту Qatar Airways.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Читайте также:

Арабские страны выдвинут Катару требования для восстановления связей

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг Катара

В Москве опровергли информацию о роли "русских хакеров" в изоляции Катара

Генпрокурор ОАЭ пригрозил сажать в тюрьму за отрытую поддержку Катара