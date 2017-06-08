В Белом доме назвали санкции "лучшим инструментом" давления на Россию

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Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США сохранят санкции в отношении России до разрешения украинского кризиса. По ее словам, эти меры являются "лучшим инструментом" давления на нашу страну и администрация американского президента продолжит работать с Конгрессом по данному вопросу.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США сохранят санкции в отношении России до разрешения украинского кризиса. Об этом она рассказала на своем брифинге в четверг.

"Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине", - приводит слова Сандерс РИА Новости.

Она также отметила, что санкции являются "лучшим инструментом" давления на Россию и администрация президента США продолжит работать с Конгрессом по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп планировал снять санкции с России в первые дни после инаугурации. Однако администрация президента натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды бывшего главы Белого дома Барака Обамы, которые стали лоббировать свои интересы через Конгресс.

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