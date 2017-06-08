Мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом уголовного дела

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В отношении мэра Киева Виталия Кличко возбудили уголовное дело из-за недостоверных данных в декларации о доходах. Отмечается, что это касается особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми якобы пользуется семья экс-боксера.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за недостоверных данных в декларации о доходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"НАБУ зарегистрировала уголовное дело относительно возможного уголовного правонарушения по статье уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми якобы пользуется семья Кличко. Эта недвижимость не указана в электронной декларации о доходах мэра Киева.

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