Жертвами нападения террористов на город в Сомали стали 38 человек
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Вооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами группировки "Аш-Шабаб" город на востоке страны. По последним данным, в результате боев погибли 38 человек.
Число жертв нападения террористической группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на город в восточной части Сомали достигло 38 человек, передает Reuters.
Теракт произошел в четверг утром. Главной целью боевиков стала военная база правительственной армии. "Это был ожесточенный бой. Сейчас мы отбили город", - заявил агентству один из военнослужащих.
"Аш-Шабаб" - радикальная организация, образованная в 2004 году на территории Сомали. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (террористическая организация, также запрещена в России).
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