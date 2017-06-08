Жертвами нападения террористов на город в Сомали стали 38 человек

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Вооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами группировки "Аш-Шабаб" город на востоке страны. По последним данным, в результате боев погибли 38 человек.

Число жертв нападения террористической группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на город в восточной части Сомали достигло 38 человек, передает Reuters.

Теракт произошел в четверг утром. Главной целью боевиков стала военная база правительственной армии. "Это был ожесточенный бой. Сейчас мы отбили город", - заявил агентству один из военнослужащих.

"Аш-Шабаб" - радикальная организация, образованная в 2004 году на территории Сомали. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (террористическая организация, также запрещена в России).

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