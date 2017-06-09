Тереза Мэй переизбрана в парламент Великобритании

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В Великобритании подводят итоги досрочных выборов в парламент. Уже известно, что премьер-министр страны Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание. Глава правительства одержала победу в своём округе в графстве Беркшир, заручившись поддержкой более 37 тысяч человек.

Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание в парламент. За главу правительства в ее округе проголосовали более 37 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Однако идёт ли речь об укреплении в парламенте позиций консерваторов, пока неясно. Ситуация постоянно меняется. Согласно подсчетам, пока правящая партия получает 291 место. В то время как её главные соперники лейбористы - 249. Их лидер Джереми Корбин уже поспешил обвинить Терезу Мэй в погоне за амбициями и призвал премьера покинуть свой пост.

"Тереза Мэй созвала эти выборы, потому что она хотела получить мандат. Что ж, она его получила. Но этот мандат - это утраченные места консерваторов, утраченные голоса, утраченная поддержка и утраченная уверенность. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы уйти в отставку", - заявил Корбин.

"Мы ожидаем итоговых результатов. И вот что я вам скажу, сегодня наша страна нуждается в стабильности больше, чем когда-либо. И какими бы ни были результаты, Консервативная партия гарантирует: мы выполним свои обязательства и обеспечим эту стабильность", - отметила Мэй.

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