В Сирии амнистированные боевики возвращаются к мирной жизни

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В Алеппо сотни бывших боевиков вернулись к мирным профессиям. Люди, которые под страхом смерти были вынуждены взять в руки оружие, теперь стараются искупить свою вину, работая на благо своих сограждан. Это стало возможным благодаря указу президента Башара Асада об амнистии.

Руки Мухаммада Раби сегодня снова привыкают к ножницам и бритве. А не спусковому крючку автомата. В прошлом - модный парикмахер. И боевик. Воевал против сирийской армии на стороне террористов. Но уверяет: за оружие взялся не по своей воле.

"Несколько раз я пытался сбежать из Восточного Алеппо, но боевики меня ловили и сажали в тюрьму. После пыток и издевательств заставляли заново дежурить на блокпосту. Сдаться властям мне удалось, когда были открыты гуманитарные коридоры", - рассказал "ТВ Центру" амнистированный боевик.

Мухаммад рассказывает, что в его военной биографии только дежурства на блок- постах. К убийствам людей не причастен. Эти показания проверяли сирийские спецслужбы. Эпизодов, связанных с казнями или участием в боях, не установили. В итоге Мухаммаду и еще 50 боевикам разрешили вернуться к мирной жизни.

Среди бывших боевиков немало профессиональных архитекторов, инженеров, строителей. Власти Сирии предоставили им возможность не только избежать уголовной ответственности, но и искупить свою вину. Не кровью, конечно. А усердным трудом. Восстанавливая жилищно-коммунальное хозяйство, сферу услуг, строительную отрасль. Все то, что они же сами последние 5 лет и разрушали.

Мухаммад осваивает профессию каменщика. Не все получается сразу. Да и доверие прораба и других рабочих еще предстоит заслужить. Три года он входил в группировку "Ахрар Сурия". Террористическую. Утверждает, что воевать не хотел. При первой возможности сбежал.

"Несколько недель меня проверяли сотрудники спецслужб. Выяснив, что я не был замешан в убийствах, меня амнистировали. У боевиков я служил часовым в тюрьме", - рассказал Мухаммад Карам. Мухаммад восстанавливает Старый город, разрушенный боевиками. Рабочие в бригаде говорят - парень трудолюбивый.

Истории бывших "солдат удачи" - как под копирку. Вот и автослесарь Мухаммад жалуется, что его профессия – ремонтировать машины. Но боевикам, к которым он примкнул, если и нужен был тюнинг и ремонт, то не авто. А самодельных минометов, стреляя из которых, террористы в Алеппо убили и покалечили тысячи мирных жителей.

"У нас не было выбора: либо ты работаешь на боевиков, либо они убьют тебя и всю твою семью. Мы оказались заложниками ситуации. Сейчас очень рады, что государство вошло в наше положение и простило нас", - говорит Мухаммад Аль-Али.

Власти позволили Мухаммаду открыть свою мастерскую по обслуживанию машин. Однако каждый амнистированный боевик все равно под тщательным присмотром спецслужб.

Как и обычные люди, амнистированные боевики хотят быстрее забыть ужасы войны и вернуться к нормальной жизни, к своим семьям, и им правительство дает этот шанс.

Тимур Адбуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.