Кто в Вашингтоне ищет "русский след": мнение Михаила Таратуты

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Показания Джеймса Коми не оправдали надежды тех политиков, которые рассчитывали получить аргументы для подрыва позиций Дональда Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента. Такое мнение в интервью "ТВ Центру" высказал Михаил Таратута.