08:43, 09 июня 2017

Кто в Вашингтоне ищет "русский след": мнение Михаила Таратуты

Теги:  сша  трамп  События. 25-й час

Показания Джеймса Коми не оправдали надежды тех политиков, которые рассчитывали получить аргументы для подрыва позиций Дональда Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента. Такое мнение в интервью "ТВ Центру" высказал Михаил Таратута.

Гость программы "События. 25-й час" – журналист-международник Михаил Таратута. Он обсудил с ведущим передачи итоги сенатских слушаний, а также феномен "русского следа", поиском которого по-прежнему озабочены в Вашингтоне.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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