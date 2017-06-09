Кто в Вашингтоне ищет "русский след": мнение Михаила Таратуты
Теги: сша трамп События. 25-й час
Показания Джеймса Коми не оправдали надежды тех политиков, которые рассчитывали получить аргументы для подрыва позиций Дональда Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента. Такое мнение в интервью "ТВ Центру" высказал Михаил Таратута.
Гость программы "События. 25-й час" – журналист-международник Михаил Таратута. Он обсудил с ведущим передачи итоги сенатских слушаний, а также феномен "русского следа", поиском которого по-прежнему озабочены в Вашингтоне.
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