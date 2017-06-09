Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

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Внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева погибла, попав под колеса электрички "Внуково-Москва" Киевского направления МЖД. По предварительным данным, женщина переходила пути в неустановленном месте.

Внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлия попала под колеса электрички "Внуково-Москва" и погибла, об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел на железнодорожной платформе "Мичуринец" Киевского направления МЖД. 77-летняя женщина упала под прошедшую пригородную электричку, которая смертельно травмировала ее.

По данным источников ТАСС, Хрущева переходила пути в неустановленном месте.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына Никиты Хрущева от второго брака. В 1943 году Леонид Хрущев не вернулся с боевого задания, после этого Никита Хрущев удочерил Юлию.