Чиновников обязали сдать экзамен на профпригодность

Теги: Общество чиновник экзамен

Российские чиновники сдадут экзамен для подтверждения своей квалификации в РАНХиГС. В частности, сертификацию должны пройти министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, глава РЭЦ Петр Фрадков, а также зампред ВЭБ Ирина Макиева. Всего тесты будут сдавать 80 человек.

Чиновники, а также представители госкорпораций, которые участвуют в реализации приоритетных проектов правительства, должны сдать экзамен по проектному управлению до конца июня. Госслужащие, которые провалят экзамен, должны будут отправиться на пересдачу, или будет ставиться вопрос о дальнейшем их участии в приоритетных проектах, пишет газета "Известия".

Издание отмечает, что среди тех, кто пройдет сертификацию, есть министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, глава Российского экспортного центра Петр Фрадков, а также зампред ВЭБ Ирина Макиева. Всего тесты сдадут около 80 человек.

Все участвующие в экзамене ранее прошли специальное обучение, и теперь они должны до 1 июля получить документ, подтверждающий их квалификацию в сфере проектного управления.

Сам экзамен будет проходить в виде тестирования в письменной или электронной форме, но только очно. Чиновники должны в один из дней июня прийти в класс РАНХиГС и пройти тест.

Система требований охватывает персональные, а также управленческие компетенции, в том числе, лидерство, принятие управленческих решений, командное взаимодействие, гибкость и готовность к изменениям.