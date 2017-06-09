В России упала смертность из-за отравления алкоголем

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Уровень алкогольной смертности в России с 2008 года снизился на 36% - до 15,2 случаев на 100 тысяч населения в 2015 году. Таковы данные Минздрава. При этом, в прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал повышенный уровень острых отравлений алкоголем с летальным исходом в 11 регионах России - 16,8 случая на 100 тысяч населения.

Роспотребнадзор проанализировал, в каких регионах жители чаще всего умирают от отравления алкоголем. Речь идет о легальной продукции. В 85% смертельных случаев произошло отравление этанолом, пишет газета "Известия".

В докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2016 году" говорится, что средний по стране показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом в прошлом году составил 8,9 случая на 100 тысяч населения, а в 2015-м — 9,8.

К группе с наибольшей алкогольной смертностью в 2016 году Роспотребнадзор отнес 11 регионов. Это Забайкальский край, Магаданская, Кемеровская, Омская, Самарская, Рязанская, Курская области, Бурятия, Тыва, Чувашия и Республика Коми.

Ранее ведомство отнесло Магаданскую область и Республику Коми к наиболее пьющим регионам. Там потребляют на душу населения более 13 литров спиртных напитков в год в пересчете на этанол.

Между тем, ниже среднероссийского уровня показатель острых отравлений алкоголем регистрировался в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области, Ставропольском крае, Севастополе, Нижегородской, Брянской, Владимирской и других областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, Минздрав отмечает, что смертность от алкогольных отравлений снизилась на 36% за период с 2008 по 2015 год. В ведомстве подчеркнули, что этому способствовала госполитика. В частности, ограничение продаж спиртного.