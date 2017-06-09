Глава украинского МИД заявил о готовности ввести визы с Россией

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности его ведомства к введению визового режима с Россией. Глава украинского МИД отметил, что сам он выступает за такой шаг, однако для этого необходимо точно понять, что будет с почти 3 миллионами украинцев, которые находятся в России, а также как в этом случае будут ограничены контакты с жителями Крыма.

Министерство иностранных дел Украины готово к введению визового режима с Россией. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава МИД Павел Климкин.

"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", - сказал он.

При этом министр отметил, что такой шаг будет связан с некоторыми трудностями. В частности, по словам Климкина, в настоящее время около 3 миллионов украинцев находятся на территории России. Также в Киеве не знают какие меры примет российская сторона в отношении жителей Крыма, и как будут ограничены контакты с ними в случае введения украинской стороной визового режима. Украинский министр в целом высказался за введение виз, однако к этому вопросу, по его словам, нужен четкий подход.

"Мой ответ, - однозначно да. Но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство. Это нужно однозначно предотвратить", - заявил Климкин.

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