СМИ: российские пилоты массово уезжают работать за границу

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За 2,5 года более 300 российских пилотов уехали работать за рубеж, в основном в Китай, Индию, Вьетнам, Южную Корею. Это связано с неконкурентной заработной платой: пилот в Китае получает в четыре раза больше, чем в России.

Российские пилоты массово устраиваются на работу в Азию. По данным газеты "Коммерсант", с 2014 года более 300 летчиков уехали за границу из-за высокого разрыва в зарплатах на фоне слабого рубля.

Согласно информации издания, около сотни инструкторов и КВС уехали в Китай, еще 400 находятся в процессе трудоустройства. Средняя зарплата пилота в Китае выше российской в четыре раза. Рабочая нагрузка меньше (80 часов налета против 90 часов в России), а отпуск дольше (96 дней отдыха в Китае против 70 дней в России). Кроме Китая, российские пилоты устраиваются во Вьетнам, Южную Корею, Индию.

Утечка специалистов серьезно затронула такие авиакомпании как S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа". Из последней одновременно ушли 12 специалистов, что могло стать одной из причин массовых сбоев в работе авиакомпании.

По словам гендиректора "Аэрофлота", авиакомпания уже пять раз повышала своим сотрудникам, но больше не видит возможностей для ее роста: месячная зарплата инструктора – 500 тысяч рублей, КВС- 470 тысяч рублей, второй пилот получает 320-350 тысяч рублей.

Отмечается, что ряд российских авиакомпаний намерены решать проблему нехватки кадров путем расширения квоты на наем иностранных летчиков.

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