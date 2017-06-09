В пятницу в Москве ожидается теплая погода с переменной облачностью

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В московском регионе в пятницу ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Воздух в Москве и области прогреется до 18-20 градусов тепла.

Температура воздуха в московском регионе в пятницу составит до 20 градусов тепла. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в столице будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, в области столбик термометра также поднимется до плюс 20 градусов", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер северо-восточный и восточный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

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