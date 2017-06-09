Жертва режиссера Полански просит суд закрыть дело об изнасиловании

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Писательница и актриса Саманта Геймер, которую режиссер Роман Полански изнасиловал в возрасте 13 лет в 1977 году, попросит суд закрыть дело. По ее словам, она устала от процесса, который длится уже 40 лет, а Полански принес ей извинения.

Американская актриса и писательница Саманта Геймер намерена обратиться в суд с просьбой закрыть дело об изнасиловании режиссером Романом Полански, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката режиссера.

По его словам, Геймер устала от судебного процесса, который длится уже 40 лет. Она предстанет в Высшем суде Лос-Анджелеса вместе со своим мужем и намерена признать, что Полански уже понес наказание. Кроме того, по словам женщины, Полански принес ей свои извинения.

83-летний режиссер Роман Полански обвиняется в изнасиловании в 1977 году Саманты Геймер, которой на тот момент было 13 лет. Режиссер признал свою вину и заключил сделку со следствием. В тюрьме он провел 42 дня, затем вышел на свободу. Впоследствии судья заявил о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы, после чего он бежал в Европу. В 2009 году его задержали в Цюрихе по запросу США. Его поместили под домашний арест и выпустили спустя девять месяцев под залог в размере 4,5 миллионов долларов. До сих пор Полански числится в розыске американского правосудия.