Лавров может встретиться с Зарифом на полях саммита ШОС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита ШОС в Астане может провести встречу с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Как сообщил источник в иранской делегации,
На полях саммита ШОС в Астане может состояться встреча министра иностранных дел России Сергей Лавров и главы МИД Ирана Джавада Зарифа. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в иранской делегации.
"Возможность этой встречи прорабатывается", - сказал он.
В среду состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана. Лавров обсудил с Зарифом дипломатический кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Кроме того, министры обменялись мнениями по сирийской проблеме в целях подготовки к очередной встрече в Астане.
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