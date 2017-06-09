Тереза Мэй не намерена покидать пост премьер-министра

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку. Она будет работать над формированием правительства. По предварительным данным, правящая Консервативная партия получит 314 мест в палате общин, лейбористы – 261. Как сообщил источник в правительстве, Мэй останется на посту и "не передумает".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку. Об этом сообщил редактор вещательной корпорации BBC в своем Twitter.

Break - PM has no intention of resigning - working to form a govt based on being largest party in seats and votes — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 9 июня 2017 г.

"Срочно - Премьер-Министр не собирается уходить в отставку - будет работать над формированием правительства, на основе самой большой партии по местам и голосам", - говорится в сообщении.

Как сообщил высокопоставленный источник в кабинете министров, Тереза Мэй останется на своем посту и "она не передумает".

По итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании ни одна из партий не получила абсолютного большинства. По состоянию на 9:30 по московскому времени количество мандатов у правящей Консервативной партии составило 314, у Лейбористской - 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Ранее у консерваторов было 330 мандатов. Мэй инициировала досрочные выборы, чтобы укрепить позиции Консервативной партии и свои собственные, однако их результаты показали еще большую неопределенность.