Великобритания получила "подвешенный парламент"

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В Великобритании подводят итоги парламентских выборов. Уже известно, что правящая партия премьера страны Терезы Мэй не смогла набрать абсолютное большинство. Консерваторы получили лишь 311 мандатов из необходимых 326. Неутешительный результат стал поводом для споров о возможной отставке британского премьера.

Партия консерваторов, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, формально одержала победу на выборах. Тори взяли больше всех мест в парламенте. Но фактически - это поражение. Консерваторы не набирают 326 мест, необходимых для формирования парламентского большинства. Им не хватило около десятка мест. У их главных противников лейбористов - 260. Но именно лидер оппозиции Джереми Корбин чувствует себя победителем, передает "ТВ Центр".

"Тереза Мэй созвала эти выборы, потому что она хотела получить мандат. Что ж, она его получила. Но этот мандат - это утраченные места консерваторов, утраченные голоса, утраченная поддержка и утраченная уверенность. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы уйти в отставку", - заявил Корбин.

Сама глава правительства одержала победу в своём округе в графстве Беркшир. После оглашения первых экзит-поллов её выступление было более чем сдержанным. "Мы ожидаем итоговых результатов. И вот что я вам скажу: сегодня наша страна нуждается в стабильности больше, чем когда-либо. И какими бы ни были результаты, Консервативная партия гарантирует: мы выполним свои обязательства и обеспечим эту стабильность", - сказала Мэй.

Но первое, о чём спрашивают Мэй журналисты после её возвращения в Лондон - уйдёт ли она в отставку. Характерно, что из политиков первым озвучила возможность отставки Терезы Мэй - её коллега по консервативной партии депутат Анна Субри. Но в рядах тори решение пока не принято. По данным источников, близких к партии, сейчас там обдумывают варианты коалиции с целью всё-таки получить парламентское большинство. А пока вся британская пресса пишет о так называемом "подвешенном парламенте", где для большинства придётся формировать коалиции.

Перед выборами одной из главных тем в политической повестке был вопрос о выходе Великобритании из Евросоюза. Всю свою кампанию Тереза Мэй построила именно на этом, намереваясь довести "Брекзит" до логического конца. Жёсткая политическая ирония заключается в том, что эти досрочные выборы были назначены ей именно для того, чтобы получить парламентское большинство, и без всяких проблем с оппозицией проводить нужные законы. Но провал партии Терезы Мэй теперь ставит крест на этой идее.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".