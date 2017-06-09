Началась встреча Лаврова с главой МИД Ирана

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Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Джавад Зариф начали двустороннюю встречу. Переговоры идут во Дворце независимости в Астане, где проходит саммит лидеров ШОС. Перед встречей Лавров не стал отвечать на вопросы журналистов.

Во Дворце независимости в Астане началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Джавада Зарифа. Перед переговорами глава российской дипломатии не стал отвечать на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Ранее в иранской делегации отметили, что возможность встречи двух министров прорабатывается. Между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча президента России Владимира Путина с Джавадом Зарифом не планируется, передает "Интерфакс".

В среду состоялся телефонный разговор Лаврова и Зарифа. Стороны обсудили дипломатический кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Также министры обменялись мнениями по сирийской проблеме в целях подготовки к очередной встрече в Астане.

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