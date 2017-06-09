Организатора "группы смерти" этапировали в Челябинскую область

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В Москве задержали предполагаемого организатора так называемой "группы смерти" в Сети. Мужчину отправили в Челябинскую область, где расследуют громкое дело о доведении до самоубийства 14-летней девочки. Как установило следствие, она получала смертельные задания в интернет-сообществе, а за отказ их выполнять ей угрожали расправой.

Смертельный испуг и полная растерянность. Казалось бы, меньше всего такой реакции можно было ожидать от человека, которого подозревают в доведении подростков до самоубийства. Когда оперативники напоминают некоторые детали так называемой "игры", 26-летний Илья Сидоров признает вину, передает "ТВ Центр".

Первые задания, придуманные Ильей в одной из групп в социальной сети, были невинными: нарисовать картинку или проснуться рано утром. Но с каждым новым уровнем становились более жестокими – например, порезать руку. И, наконец, броситься под поезд – причем, время, когда нужно это сделать, указывалось с точностью до минуты.

"Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и этапирован в город Челябинск. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего в группе состояли 32 подростка. В том числе 14-летняя Кристина из деревни Сухоруково Челябинской области. В середине мая получила задание администратора – перерезать себе вены. Перед тем, как взяться за лезвие, школьница выпила успокоительное – похоже, это ее и спасло.

Родственники Кристины говорят, что в последние месяцы девочка была немного замкнутой, но явных сигналов о том, что она готова свести счеты с жизнью за ней не замечали. Да и серьезных поводов не было - семья считается благополучной. Подростка из больницы уже выписали. Летние каникулы должны помочь ей окрепнуть психологически.

Суд принял решение о заключении Ильи Сидорова под стражу. По статье "Доведение до самоубийства" мужчине, работавшему в столице почтальоном, грозит до пяти лет лишения свободы. Этот процесс встанет в один ряд с аналогичными. Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении Филиппа Будейкина - основателя другой смертоносной сетевой игры. С этой недели после принятия поправок в закон "Доведение до самоубийства" переведено в категорию тяжких преступлений.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".