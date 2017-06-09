Собянин посетил крупнейший московский завод бытовых систем отопления

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Мэр столицы в пятницу посетил крупнейший комплекс, где производят радиаторы для московской системы отопления.

Отопительные приборы для московских жилых домов производят на столичных предприятиях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения завода по производству отопительного оборудования АО "Сантехпром".

"Московские предприятия, которые традиционно находились на территории Москвы, многие из них, к сожалению, прекратили свое существование, но многие продолжают работать, и мы их поддерживаем. Одно из таких предприятий – "Сантехпром", которое производит радиаторы, тепловые приборы для отопления, которые находятся в сотнях тысяч московских квартир и исправно работают. Сегодня у предприятия большая программа по развитию производства, по расширению, модернизации. Город активно помогает и путем предоставления субсидий, и выдачей градостроительной документации, что позволяет серьезным образом расширить предприятие. Я надеюсь, что предприятие войдет в приоритетный инвестиционный проект, и тогда город будет более активно помогать по модернизации", - сказал Собянин.