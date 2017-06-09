"ТВ Центр" принимает поздравления с юбилеем

Теги: Общество юбилей твц

"ТВ Центру" - 20 лет. Нас смотрят более 100 миллионов человек по всей России. Огромная аудитория и за рубежом. Международную версию принимают жители стран СНГ, Балтии, Европы, Канады, США, Ближнего Востока. В эфире - репортажи о важных событиях, аналитические программы и ток-шоу, художественные и документальные фильмы. И все это делает одна большая сплоченная команда "ТВ Центра".

За 20 лет из московского телеканала "ТВ Центр" дорос до федерального уровня. Его международную версию принимают в странах СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы, Канады и США. А также на Ближнем востоке. И в Северной Африке, охватывая аудиторию в 32 миллиона. И это не считая нашего внутрироссийского зрителя, а это еще, как минимум, 103 миллиона человек на территории всей страны.

О главном, разбираясь в деталях – именно так мы привыкли сообщать новости нашему зрителю. Будь то открытие новой станции метро в Москве, военная операция в Сирии или выборы президента Франции. Наши репортеры всегда в гуще событий.

Но всего этого мы не смогли бы увидеть без телеоператоров, которые чаще всего остаются за кадром. Это их глаза посредством телекамеры фиксируют события, о которых нам потом рассказывают в выпусках новостей "ТВ Центра". Над их подготовкой работают десятки людей: редакторы в группе сбора информации, продюсеры, шеф-редакторы, монтажеры, режиссёры, художники-аниматоры, ведущие. Профессионалы с большой буквы, ежедневно делающие так, чтобы наш зритель всегда был в курсе "Событий".

Для тех, кто поздно ложится - ровно в 12 ночи – "25-й час" с Алексеем Фроловым. Помимо новостей, ежедневные эксклюзивные интервью. Программа, к слову, одна из старейших на телеканале, до сих пор популярна у зрителей. То же самое можно сказать и "Московской неделе". И об авторской программе Анны Прохоровой "В центре событий", выходящей по пятницам. Это уже для политических гурманов. Итоги недели. Аналитические материалы корреспондентов. Ну и, конечно, актуальные комментарии самой ведущей.

Аналитико-политический марафон на "ТВ Центре" уже в субботу продолжает бессменный ведущий "Постскриптума" Алексей Пушков, в своей программе буквально по косточкам разбирая все актуальные темы прошедшей недели. Программа "Постскриптум" почти ровесник самого "ТВ Центра", 20 лет назад образованного на базе двух телеканалов - 2Х2 и МТК по инициативе столичной мэрии. Реализовывать этот амбициозный проект тогда пригласили лучших из лучших.

"Мы создали мощную такую структуру. Каждым направлением занимался специалист. И, несмотря на большие противодействия, мы довольно быстро вышли на работу. Потому что пришли мы на канал, в основном, это была команда ребят, очень многие из них были с ВГТРК. 12 ноября мы ушли с ВГТРК. 13-го мы пришли на канал. Ну и в мае-месяце мы уже вышли в эфир", - рассказал генеральный директор "Общественного телевидения России" Анатолий Лысенко.

За это время на телеканале действительно успели поработать многие из тогда мало известных, а сегодня признанных метров отечественной журналистики. Дмитрий Киселев. Михаил Леонтьев. Дмитрий Губерниев. Дмитрий Дибров. Евгений Поддубный. Сейчас все эти люди в представлении не нуждаются.

"Что главное на телевидении, что делает лицо телевидения – конечно, информационно-политические программы. Целые блоки общественно-политических передач, которые захватывают критические состояния в отдельных точках страны, и делается об этом передача на ТВЦ, это повышает авторитет канала и это очень важно", - отметил гендиректор "ТВ Центра" в 2000-2005 гг. Олег Попцов.

Хотя понятно, что телеканал - это не только информационная служба. "ТВ Центр" - это хорошее кино. Качественная документалистика. Ну и, конечно, программное наполнение. От кулинарных передач до потребительских ток-шоу, где вам расскажут, почему не стоит покупать тот или иной продукт в магазине. Все откровенно и без купюр - это про Оксану Байрак. Доступно и по делу - про Дмитрия Куликова, ведущего сразу двух проектов на "ТВ Центре". По пятницам он с экспертами спорит об истории России. По субботам - интервьюирует гостей.

Нешуточные страсти кипят и в студии Романа Бабаяна, где "Право голоса" имеет каждый. Иногда, когда словесные аргументы у оппонентов заканчиваются, в ход там идут даже кулаки.

"Очень часто, например, там выходя на площадку, начинаю вести программу, я даже физически начинаю ощущать, что люди, которые находятся по разные стороны баррикад, за разными стойками, они физически друг друга не ненавидят. А я это чувствую. Через меня это все идет. Пытаешься как-то все это систематизировать. Но не всегда получается", - рассказал Роман Бабаян.

Хотя скандальные ситуации для канала все-таки редкость. Такт. Чувство собственного достоинства. И уважение к зрителю - вот три столпа, на которых строится наш эфир. Этим принципам "ТВ Центр" старается не изменять вот уже два десятка лет. При этом постоянно обновляясь качественно.

"Если размышлять о судьбе телеканала. Мне кажется, что его прелесть в том, что находит в себе силы и внутренние ресурсы постоянно обновляться. И это залог успеха, залог развития", - считает генеральный директор "ТВ Центра" с 2005 по 2012 годы Александр Пономарёв.

В год своего 20-летия канал продолжается идти вперед. Скоро закончится строительство еще одной современной виртуальной студии. В ближайшее время "ТВ Центр" перейдет на вещание в HD-формате. Видео в формате "360 градусов" уже снимаются. Шествие "Бессмертного полка" телеканал транслировал в прямом эфире. Для этого на Тверской даже построили специальную студию. Высокопрофессиональная аэросъемку тоже освоили. В соцсетях присутствуем, шагая в ногу со временем. Оперативно публикуя новости, дабы нашему зрителю было удобно. Он это явно ценит, учитывая что рейтинг "ТВ Центра" по стране растет. А это для нас, пожалуй, лучший подарок к 20-летнему юбилею.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".