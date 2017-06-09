Следователи предварительно установили обстоятельства гибели внучки Хрущева

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СК начал проверку по факту гибели Юлии Хрущевой под колесами пригородного поезда "Москва-Внуково". По предварительным данным, женщина шла вдоль железнодорожных путей и не успела отреагировать на предупреждающие сигналы приближающегося поезда.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России начали доследственную проверку по факту смерти Юлии Хрущевой, внучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

По данным следствия, инцидент произошел около 9 часов утра 8 июня в районе станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. 77-летняя женщина шла вдоль путей и не успела вовремя отреагировать на звуки приближающегося поезда. Проходящий на большой скорости состав смертельно травмировал Юлию, она скончалась на месте.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына Никиты Хрущева от второго брака. В 1943 году Леонид Хрущев не вернулся с боевого задания, после этого Никита Хрущев удочерил Юлию.