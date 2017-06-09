США передали документы о причинах смерти Чуркина его семье

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В МИД России рассказали, что власти США передали семье покойного экс-представителя России при ООН Виталия Чуркина результаты медэкспертизы его смерти. Дипломат скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке.

Власти США передали результаты медэкспертизы о причинах смерти экс-представителя России в ООН Виталия Чуркина его вдове. Об этом "РИА Новости" сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья", - подчеркнула она.

Бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке. Ему было 64 года. По данным Associated Press, дипломат скончался от сердечного приступа.

Чуркин родился в 1952 году. Он закончил МГИМО, являлся кандидатом исторических наук. С 1974 состоял на дипломатической работе. Должность постоянного представителя России при ООН Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.

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