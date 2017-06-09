Лавров рассказал о схожих позициях России и Ирана по Катару

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава иранского МИД Джавад Зариф провели переговоры в Астане. Стороны обсудили сирийское урегулирование и ситуацию вокруг Катара.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом сирийское урегулирование и ситуацию вокруг Катара. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы выступаем, за то, как президент наш сказал и наши представители, чтобы этот кризис (вокруг Катара, - прим. ред.) был разрешён за столом переговоров, чтобы все озабоченности были сняты через диалог. Иран занимает такую же позицию", - отметил российский министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Джавадом Зарифом в столице Казахстана, где проходит саммит ШОС, не планируется.

7 июня состоялся телефонный разговор Лаврова и Зарифа. Министры обсудили дипломатический кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Кроме того, они обменялись мнениями по сирийской проблеме в целях подготовки к встрече в Астане.

Ранее в июне ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок.