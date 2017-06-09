Собянин предложил ограничить включение новых домов в программу реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об опасениях москвичей о попадании домов, не входящих в программу реновации, в перечень сносимых. По его словам, в проект федерального закона о реновации возможно включить поправку, ограничивающую вхождение домов в программу с момента вступления закона в силу.

Опасения москвичей, чьи дома не входят в программу реновации, но могут туда попасть против их воли, могут быть сняты поправкой в законопроект. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу", - говорится в сообщении.

Глава города отметил, что голосование по программе реновации подходит к концу. Жители, пожелавшие, чтобы их дома дополнительно были включены в программу, провели собрания, и таким образом определился круг домов, которые могут попасть в перечень.

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