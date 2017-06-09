Обвиняемый в убийстве бас-гитариста группы "Любэ" пойдет под суд

Теги: Уголовное дело суд подмосковье

Суд Московской области рассмотрит дело в отношении Максима Доброго, избившего до смерти бас-гитариста группы "Любэ" Павла Усанова в апреле прошлого года.

Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за кражу и хранение наркотиков Максима Доброго, избившего до смерти бас-гитариста группы "Любэ" Павла Усанова.

По данным следствия, в одном из ресторанов Димитровского района Подмосковья произошел конфликт между Добрым и Усановым. Позднее на обочине автодороги Добрый ударил музыканта по голове, после чего потерпевший упал и ударился об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Усанов скончался, не приходя в сознание.

Доброму инкриминируется причинение смерти по неосторожности. В ходе следствия было проведено более сотни допросов, осмотров и судебных экспертиз. Материалы дела направлены в суд.

Павла Усанова похоронили 22 апреля в Новочебоксарске, где родился музыкант.

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