Путин рассказал об обнадеживающих факторах в Сирии

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В сирийском урегулировании появились обнадеживающие факторы, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это связано с запуском в Астане серии регулярных международных встреч. Они, в частности, помогли достичь договоренности о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией.

Президент России Владимир Путин отметил, что в сирийском урегулировании появились обнадеживающие факторы. Об этом он заявил на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает "Интерфакс".

"Отмечу, что в последнее время в развитии сирийского кризиса появились обнадеживающие моменты. Это напрямую связано с запуском здесь, в столице Казахстана Астане, при посредничестве России и Турции, и Ирана серии регулярных международных встреч", - сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что важнейшим достижением стали договоренности о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Кроме того, успехом можно назвать создание в Сирии зон деэскалации. "Теперь на этой основе появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс сирийскому переговорному процессу в Женеве", - заявил Путин.

Говоря о деятельности ШОС, Путин подчеркнул, что страны-участницы активизируют работу по урегулированию региональных конфликтов, в частности - в Сирии. По его словам, возрастает роль региональной антитеррористической структуры ШОС. Российский лидер добавил, что важным шагом в укреплении правовых основ ее деятельности станет Конвенция по противодействию экстремизму, подписание которой планируется сегодня, передает РИА Новости.