Курбан Бердыев возглавил казанский "Рубин"

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Известный футбольный тренер Курбан Бердыев вернулся в казанский "Рубин", которым руководил с 2001 по 2013 годы. Контракт со специалистом еще не подписан, но он уже приступил к работе с командой.

Курбан Бердыев достиг принципиальной договоренности с руководством казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба команды.

По словам генерального директора казанского клуба Рустама Саяхова, "Рубин" подпишет с Бердыевым долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный контракт. При этом, специалист уже приступил к своей работе. Он прошел медицинский осмотр у команды, а 10 июня "Рубин" отправится с ним на первые сборы.

Бердыев ранее уже возглавлял казанский клуб с 2001 по 2013 годы. За это время он дважды становился чемпионом России (2008, 2009 годы), выигрывал Кубок страны (2012), становился обладателем Суперкубка страны (2010, 2012).

С Бердыевым "Рубин" заявил о себе и на международной арене. В 2009 году этот клуб обыграл один из сильнейших клубов мира "Барселону" на ее поле (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, казанцы под его руководством доходили до четвертьфинала Лиги Европы в 2013 году.

После ухода из "Рубина", Бердыев возглавил ФК "Ростов". С ним команда заняла второе место в РФПЛ в сезоне 2015/16, а в 2017 году дошла до 1/8 финала Лиги Европы.