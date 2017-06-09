Захарова попросила подписчиков решить судьбу исполнителей баннера МИД с ошибкой

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова "от всей души поблагодарила" изготовителей баннера МИД с опечаткой в названии страны. Она спросила у своих подписчиков, что делать с авторами "Россиийской Федерации".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от всей души "поблагодарила" исполнителей баннера ведомства для брифинга во Владивостоке, изготовленного с опечаткой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я, когда вошла в зал пресс-конференций на медиасаммите, тоже опечатки не заметила, так как сразу начала брифинг, да и шрифт надписи очень мелкий, издали не видно. Исполнители этого шедевра вчера вечером уже позвонили, посыпали голову пеплом, извинились, убиваются-раскаиваются", - рассказала представитель МИД.

Захарова спросила у своих подписчиков, что делать с изготовителями данного баннера, отметив, что лишняя буква все же досталась МИДу бесплатно.