Путин рассказал о планах ИГ по дестабилизации юга России

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Боевики ИГ готовят планы по дестабилизации Центральной Азии и южных районов России, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, в связи с этим необходимо укреплять координацию спецслужб государств ШОС, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры.

Президент России Владимир Путин отметил, что боевики запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" готовят планы по дестабилизации ситуации в российских южных регионах, а также в Центральной Азии.

"По имеющимся данным, ИГ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России", - отметил глава государства на заседании лидеров ШОС в узком составе.

По его словам, необходимо "укреплять координацию спецслужб государств Шанхайской организации сотрудничества, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры", передает ТАСС.

Также Владимир Путин отметил, что в странах ШОС действуют подпольные ячейки игиловцев. "Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев - это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге", - напомнил президент.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Бомба была взорвана террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым. Взрыв унес жизни 16 человек. По делу арестованы 11 человек, в том числе предполагаемый организатор Аброр Азимов.

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