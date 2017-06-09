Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2017 года

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Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении поправки в бюджет 2017 года. Вносимые изменения увеличивают прописанные в бюджете расходы и доходы. Таким образом, предусмотренный документом дефицит сокращается до 2,1% ВВП.

Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в бюджет 2017 года. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на результаты голосования.

Согласно поправкам, планируемые расходы увеличиваются на 362 миллиарда рублей - до 16,603 триллиона рублей. Увеличиваются также и доходы - на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета должен снизиться на 829 миллиардов рублей, до 1,924 триллиона рублей.

Поправки рассчитаны исходя из прогнозируемого ВВП в 92,19 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП, вместо 3,2% в текущей редакции.

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