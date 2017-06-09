В Великобритании неизвестный с ножом захватил заложников в центре занятости

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В английском Ньюкасле вооруженный ножом мужчина взял в заложники несколько сотрудников центра занятости. На место ЧП приехала полиция и переговорщики.

На северо-востоке Великобритании в городе Ньюкасл мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники несколько человек в центре занятости Job Centre Plus. Об этом сообщает BBC.

На место происшествия приехала полиция и переговорщики. Район, где находится офис центра по трудоустройству, перекрыт. Также закрыта ближайшая станция метро, эвакуировано студенческое общежитие.

По данным издания Mirror, несколько человек смогли покинуть здание, в заложниках удерживаются пять человек.

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