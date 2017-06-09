МЧС присвоило третий уровень сложности пожару на складе в Ярославле

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МЧС высылает три вертолета Ка-32 и пожарный поезд для тушения пожара, возникшего на складе с горюче-смазочными материалами в промышленной зоне в Ярославле. Возгоранию присвоен третий уровень сложности.

Крупный пожар возник на складе с горюче-смазочными материалами в промышленной зоне в Ярославле. В пресс-службе МЧС по Ярославской области сообщили, что на место тушения возгорания вылетят три вертолета Ка-32 и выехал пожарный поезд, передает ТАСС.

Согласно предварительной информации, на территории склада горят 200-литровые бочки с ГСМ. При этом площадь пожара составляет около четырех тысяч квадратных метров. Объявлен третий уровень сложности пожара.

Вместе с тем, в МЧС подчеркнули, что угрозы населению нет. Данных о пострадавших не поступало. Рядом со складом нет жилых домов. У промзоны расположены только лес, кладбище и автодорога.