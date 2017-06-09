В Госдуме обсуждают поправки к закону о реновации

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Госдума в пятницу во втором, основном чтении обсуждает законопроект о реновации жилищного фонда Москвы. Все поправки подготовили с учётом мнения жильцов хрущёвок и тех предложений, который прозвучали на парламентских слушаниях.

Пятница в Государственной думе выдалась весьма насыщенной. В повестке 60 вопросов. Но все внимание приковано к важнейшему законопроекту о реновации, он проходит второе чтение, а значит, парламентарии должны рассмотреть все предложенные поправки, их около 200. Пожалуй, самая важная новость - предложение депутатов о том, что список домов, включённых в программу реновации, расширяться не должен.

Голосование стартовало 15 мая и продлится до 15 июня. Свое мнение можно выразить на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Депутаты предложили детально определить, жители каких домов первыми переедут в новые квартиры.

"При определении очередности сноса домов будет учитываться техническое состояние того или иного дома, то есть степень изношенности. То есть сначала будут сноситься дома, которые имеют высокую степень изношенности, а поскольку программа рассчитана на 15-20 лет, очередность будет в соответствии с этим учитываться", - рассказал первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

Столь детального и тщательного обсуждения законопроектов в Госдуме ещё не было. Во вторник на Охотный ряд пригласили москвичей - как сторонников, так и противников реновации. На их вопросы отвечал мэр Москвы. После чего была организована специальная рабочая группа, результаты деятельности которой мы в пятницу и увидим. Голосование по законопроекту должно пройти в течение ближайших часов, ну а впереди ещё третье и окончательное чтение.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".