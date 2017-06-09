Медведев обсудил строительство Центральной кольцевой автодороги

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Первый этап строительства Центральной кольцевой автодороги будет закончен в 2019 году. Об этом в ходе совещания в Звенигороде заявил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев в пятницу обсудил ход строительства Центральной кольцевой автодороги. Премьер отметил, что это приоритетный проект, реализуемый для развития инфраструктуры Московской области. Общая протяженность трассы составит более 500 километров. Как ожидается, новая дрога значительно разгрузит МКАД, а также сеть скоростных магистральных автодорог, передает "ТВ Центр".

"Центральная кольцевая автодорога - это не просто еще одно кольцо вокруг Москвы. Это скоростная трасса, которая нужна огромному количеству людей и компаний. Со всей необходимой дорожной инфраструктурой, надеюсь, с хорошей динамикой движения. Довольно длинный участок пройдет через новую Москву, что положительно скажется и на развитии этой территории, ее экономики и инфраструктуры", - заявил Медведев.